روسيا تشعل ملعب سلوفينيا وتقطع شوطا كبيرا نحو مونديال قطر 2022.. فيديو

خرج المنتخب الروسي بفوز ثمين من ملعب مضيفه السلوفيني (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأحرز هدفي "الدب" الروسي كل من المدافعين إيغور ديفيف وغيورغي دجيكيا في الدقيقتين (28 و32) على الترتيب.

БИСИКЛЕТА от Джикии – лучшее, что ты сегодня мог увидеть 😍😍😍



Так не всякий нападающий забьет, а Георгий исполнил просто идеально 🔥



Уходим на перерыв при счете 1:2 pic.twitter.com/cw4AzdMpBH — Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2021

بينما سجل المهاجم السلوفيني يوسيب إيليتشيتش هدف بلاده اليتيم في الدقيقة 40 من زمن اللقاء.

ورفع منتخب روسيا رصيده بعد هذا الفوز، إلى 19 نقطة، وتصدر قائمة المجموعة الثامنة مبتعدا بفارق نقطتين عن وصيفه الكرواتي الذي سقط في فخ التعادل بعقر داره أمام نظيره السلوفاكي (2-2).

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الثامنة:

1- روسيا 19 نقطة

2- كرواتيا 17 نقطة

3- سلوفينيا 10 نقاط

4- سلوفاكيا 10 نقاط

5- ماطا 5 نقاط

6- قبرص 5 نقاط.

المصدر: RT