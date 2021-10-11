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روسيا تشعل ملعب سلوفينيا وتقطع شوطا كبيرا نحو مونديال قطر 2022.. فيديو

الرياضة

روسيا تشعل ملعب سلوفينيا وتقطع شوطا كبيرا نحو مونديال قطر 2022.. فيديو
Reuters /Borut Zivulovic
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خرج المنتخب الروسي بفوز ثمين من ملعب مضيفه السلوفيني (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأحرز هدفي "الدب" الروسي كل من المدافعين إيغور ديفيف وغيورغي دجيكيا في الدقيقتين (28 و32) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم السلوفيني يوسيب إيليتشيتش هدف بلاده اليتيم في الدقيقة 40 من زمن اللقاء.

ورفع منتخب روسيا رصيده بعد هذا الفوز، إلى 19 نقطة، وتصدر قائمة المجموعة الثامنة مبتعدا بفارق نقطتين عن وصيفه الكرواتي الذي سقط في فخ التعادل بعقر داره أمام نظيره السلوفاكي (2-2).

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الثامنة:

1- روسيا 19 نقطة

2- كرواتيا 17 نقطة

3- سلوفينيا 10 نقاط

4- سلوفاكيا 10 نقاط

5- ماطا 5 نقاط

6- قبرص 5 نقاط.

المصدر: RT  

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