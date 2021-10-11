ميسي غاضب من تصريحات لابورتا

أفاد برنامج "إل تشيرنجيتو" الإسباني الشهير، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان لكرة القدم، يشعر بالغضب من تصريحات الإسباني خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة.

ورحل ميسي عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده، بسبب مشاكل مالية وقيود قانون اللعب المالي النظيف الذي تطبقه رابطة الليغا فيما يتعلق بسقف رواتب اللاعبين.

وصرح لابورتا مؤخرا: "ميسي كان يعلم أنه إذا رحل عن برشلونة، سينضم لباريس.. كنت أتمنى أن تتغير الأمور في اللحظة الأخيرة، وأن يقول ليو إنه سيلعب مجانا مع البارسا".

ووفقا لبرنامج "إل تشيرنجيتو"، فإن ميسي شعر بالغضب من هذه التصريحات.

وأضاف البرنامج أن ميسي قائد برشلونة السابق، أكد أن مسؤولي النادي، لم يطلبوا منه إطلاقا اللعب مجانا مع الفريق.

المصدر: وكالات