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نادي شاتورو المملوك سعوديا يقيل مدربه

الرياضة

نادي شاتورو المملوك سعوديا يقيل مدربه
twitter/laberrichonne
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أعلن نادي شاتورو المشارك في الدوري الوطني الفرنسي لكرة القدم (الدرجة الثالثة)، اليوم الاثنين، إقالة مدربه الإيطالي ماركو سيموني.

وتم تعيين سيموني، البالغ من العمر 52 عاما، مدربا لنادي شاتورو، بعد استحواذ مجموعة الأمير السعودي عبدالله بن مساعد بن عبد العزيز "يونايتد وورلد" للفريق الفرنسي، منذ مارس الماضي، لكنه لم يتمكن من تجنبه الهبوط إلى الدرجة الثالثة. كما أن بداية موسمه جاءت سيئة، إذ يحتل المركز التاسع بعد عشر مراحل على انطلاق الدرجة الثالثة.

وجاءت إقالة سيموني مهاجم باريس سان جرمان وميلان الإيطالي السابق، بعد ثلاثة أيام من الخسارة على أرضه أمام كونكارنو بهدفين من دون رد، في المباراة التي جرت يوم الجمعة الماضي، على ملعب "غاستون بيتيت - Stade Gaston Petit"، وللمرة الأولى تحت أنظار بن مساعد.

وتملك مجموعة بن مساعد (56 عاما)، وزير الرياضة السابق في السعودية بين 2014 و2017، أندية شيفيلد يونايتد الإنكليزي، بيرشكوت البلجيكي، الهلال يونايتد الإماراتي وكيرالا يونايتد الهندي.

المصدر: وكالات 

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