غريميو يستغني عن خدمات مدربه سكولاري

تخلى نادي غريميو البرازيلي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن خدمات مدربه لويس فيليبي سكولاري، عقب خسارته أمام سانتوس بهدف نظيف ضمن منافسات المرحلة الـ25 من الدوري المحلي.

وتأتي إقالة سكولاري (72 عاما)، بعد أربعة أشهر من عودته إلى تدريب فريقه القديم-الجديد، حيث أفاد غريميو على مواقع التواصل الاجتماعي بأن "النادي يعلن بعد مباراة هذه الأمسية (أمس الأحد)، أنه توصل إلى اتفاق مشترك مع المدرب لويس فيليبي سكولاري لفسخ عقده".

وأضاف "يقدر غريميو التزام واحترام المدرب وطاقمه الفني خلال فترة العمل مع النادي".

وبات سكولاري، الذي عاد إلى قيادة الإدارة الفنية لغريميو للمرة الرابعة، ثاني أكثر المدربين خوضا للمباريات في تاريخ النادي مع 385 مباراة.

وعلق سكولاري، الذي سبق له الإشراف على تدريب المنتخب البرازيلي بين 2001 و2002 قاده خلالها إلى اللقب العالمي الخامس في كوريا الجنوبية واليابان، ثم في مونديال 2014 عندما مني "السيليساو" بخسارة تاريخية على أرضه أمام ألمانيا في نصف النهائي 1-7، علق على قرار غريميو قائلا: "سأستمر في أن أكون عضوا في غريميو كما كنت دائما، وسأظل كذلك".

ويحتل غريميو المركز الـ19 قبل الأخير في الدوري البرازيلي برصيد 23 نقطة، ويتأخر بفارق 5 نقاط عن أول الناجين من الهبوط إلى الدرجة الثانية، سانتوس.

المصدر: أ ف ب