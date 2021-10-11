ميسي يسجل هدفا غريبا يقود الأرجنتين للفوز على أوروغواي (فيديو)

أحرزت الأرجنتين هدفين في غضون دقائق قبل نهاية الشوط الأول أحدهما بطريقة غريبة من ليونيل ميسي، لتفوز 3-0 على أوروغواي، في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وافتتح ميسي التسجيل قبل ثماني دقائق من الاستراحة، عندما أرسل تمريرة من 35 مترا إلى داخل منطقة الجزاء فشل المهاجم نيكولاس غونزاليز في الوصول إليها لتمر من الحارس فرناندو موسليرا إلى داخل المرمى.

A 🐐 Monday all the way. #Messi vs Uruguay!! 80th for Argentina 🔥🔥pic.twitter.com/kaZIgHcniW — Prem Mohanty (@philipbkk) October 11, 2021

وبعد ست دقائق، أهدر لاوتارو مارتينيز فرصة لإضافة الهدف الثاني، لكن الكرة ذهبت إلى زميله رودريغو دي باول ليضعها في المرمى.

وعوض مارتينيز ذلك بتسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة دي باول العرضية المنخفضة، بعد 17 دقيقة من الشوط الثاني.

Look at Lionel Messi, how he managed to take out the ball from that crowded space and pass it.



Ultimately resulted in Lautaro Martínez goal, the third one for Argentina against Uruguay. pic.twitter.com/l6psoiFEat — 𝙨𝙤𝙝𝙤𝙢 ᴷᴷᴿ (@AwaaraHoon) October 11, 2021

وبهذا الفوز رفعت الأرجنتين رصيدها إلى 22 نقطة لتقلص الفارق مع البرازيل المتصدرة إلى ست نقاط بعد اكتفاء الأخيرة بالتعادل بدون أهداف مع مضيفتها كولومبيا.

في المقابل تجمد رصيد أوروغواي عند 16 نقطة في المركز الرابع.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى النهائيات في قطر مباشرة فيما يخوض صاحب المركز الخامس المحلق الدولي.

المصدر: وكالات