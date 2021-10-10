البلاط الملكي البريطاني يختار صلاح من بين نجوم البريميرليغ

تم الكشف عن دعوة الأمير البريطاني ويليام للنجم المصري محمد صلاح وعدد من المشاهير، لحضور حفل جائزة "إيرثشوت" الأولى من نوعها يوم 17 أكتوبر في لندن.

ويقام هذا الحفل، لتوزيع بعض الجوائز من بينها جائزة "إيرثشوت" وهي جائزة بيئية عالمية للتعامل مع تغير المناخ، وتقدم للحلول المبتكرة لإصلاح الكوكب.

وتم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من بين أكثر من 750 ترشيحا من جميع أنحاء العالم، وسيتم الإعلان عن خمسة فائزين في حفل يوم 17 أكتوبر، وسيحصل كل منهم على مليون جنيه إسترليني ودعم مخصص لتوسيع نطاق حلولهم البيئية.



ومن بين النجوم الذين تمت دعوتهم لحفل جائزة "إيرثشوت" Earthshot Awards، النجم المصري هداف الفريق الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى الممثلين ديفيد أوريلوو، وإيما طومسون وإيما واتسون.

🌏 Excited for Earthshot Awards!



Awards announced by -

Duchess of Cambridge

Dame Emma Thompson *

Emma Watson *

David Oyelowo *

Mo Salah *



Hosts Clara Amfo & Dermot O’Leary *



(* pictured in order below)



Introduced by Prince William

Starring role for Sir David Attenborough pic.twitter.com/w121RwOz8Z — mrc (@brigantia__) October 9, 2021

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وتم اختيار المرشحين الخمسة من قبل الأمير ويليام، والملكة رانيا ملكة الأردن، والمطربة الكولومبية شاكيرا، والممثلة كيت بلانشيت، وأسطورة كرة القدم البرازيلية داني ألفيش، والدبلوماسية البيشية كريستيانا فيجيريس.

وسيقدم محمد صلاح جائزة من ضمن الـ5 جوائز، بالإضافة لـ زوجة الأمير ويليام كاثرين دوقة كامبريدج، وإيما طومسون وإيما واتسون، وديفيد أويلوو.

ويعد محمد صلاح هو لاعب كرة القدم الوحيد المدعو للحفل الذي سيقام في لندن، تقديرا لدوره الهام والملهم للشباب في الشرق الأوسط، منذ انتقاله إلى ليفربول.

المصدر: people