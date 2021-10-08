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الجزائر تكتسح النيجر بسداسية في تصفيات مونديال قطر (فيديو)

الرياضة

الجزائر تكتسح النيجر بسداسية في تصفيات مونديال قطر (فيديو)
FAF-Fédération Algérienne de Football/facebook
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أمطر المنتخب الجزائري شباك ضيفه النيجري بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعتها يوم الجمعة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وتناوب على تسجيل سداسية "محاربي الصحراء" كل من رياض محرز "هدفين" في الدقيقتين 27 و60، وسفيان فيغولي (د.47)، والنيجري زكريا سليماني بالخطأ في مرماه (د.70) وإسلام سليماني "هدفين" في الدقيقتين 76 و88، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد دانييل سوسة في الدقيقة الـ50 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز العريض، رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى متفوقا بفارق الأهداف فقط عن منتخب بوركينا فاسو الذي حقق بدوره فوزا عريضا برباعية نظيفة على جيبوتي متذيل الترتيب.

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في المقابل، توقف رصيد النيجر عند 3 نقاط في المركز الثالث على جدول ترتيب المجموعة الأولى.

المصدر: RT  

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