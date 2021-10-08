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مصر تتفوق على ليبيا في "الديربي" العربي وتنتزع منها الصدارة (فيديو)

الرياضة

مصر تتفوق على ليبيا في
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تغلب المنتخب المصري على نظيره الليبي 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر.

ويدين المنتخب المصري بالفضل في الفوز لنجمه الواعد عمر مرموش البالغ 22 عاما والذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ49 من مشاركته الأولى بقميص "الفراعنة".

وبهذا الفوز، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 7 نقاط وانتزع صدارة المجموعة السادسة من المنتخب الليبي الذي توقف رصيده عند 6 نقاط في مركز الوصافة.

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وفي المباراة الثانية في المجموعة السادسة، حققت أنغولا انتصارها الأول في التصفيات على حساب الغابون ورفعت رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الغابون عند نقطة يتيمة في قاع الترتيب.

المصدر: RT

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