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لابورتا تمنى لو أن ميسي عرض اللعب مجانا لبرشلونة

الرياضة

لابورتا تمنى لو أن ميسي عرض اللعب مجانا لبرشلونة
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أقر رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا أنه كان يأمل ببقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كتالونيا ويعرض فكرة أن يلعب مجانا مع الفريق قبل مغادرته إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانضم ميسي إلى النادي الباريسي في أغسطس الماضي بعدما قرر برشلونة عدم تجديد عقده نظرا لقوانين رابطة الدوري الإسباني الجديدة المتعلقة بسقف الرواتب.

وقال لابورتا في حديث مع إذاعة "راك 1" اليوم الجمعة: "أتى وقت كان واضحا للطرفين أن الأمور باتت مستحيلة. كانت هناك خيبة أمل من الجانبين"، مضيفا "أراد البقاء ولكنهم وضعوا ضغطا كبيرا بسبب العرض الذي قدموه. أدركوا أنه في حال لم يبق، سيذهب إلى سان جيرمان".

وتابع: "أملت في أن يبدل ميسي رأيه ويقول إنه سيلعب مجانا. لأحببت ذلك لو حصل. وأعتقد أن رابطة الدوري الإسباني كانت ستقبل بالأمر. لكن لا يمكننا أن نطلب من لاعب بمكانة ميسي القيام بذلك".

وكرر لابورتا أن الوضع المالي التعيس للنادي حال دون إمكانية المحافظة على ميسي بالشروط ذاتها.

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يذكر أن برشلونة سجل خسائر بلغت 481 مليون يورو الموسم الماضي، وبلغ إجمالي الدين 1.35 مليار يورو.

وقال لابورتا "حصلنا على نتائج التدقيق (الأربعاء) وكان الاستثمار في ليو ليعرضنا للخطر"، مشيرا أيضا إلى أن برشلونة قد يوقع على صفقة مع صندوق الاستثمار "سي في سي كابيتال بارتنرز".

وأبلغت رابطة الدوري برشلونة في أغسطس الماضي أن بإمكانه الإبقاء على ميسي إذا وافق النادي على صفقة تقضي ببيع الدوري 10 في المئة من حقوقه التجارية، بما فيها تلك المتعلقة بالبث التلفزيوني، لمدة خمسين عاما مقابل 2.7 مليار يورو. إلا أن النادي الكتالوني بالإضافة لناديي ريال مدريد وأتلتيك بلباو رفضوا هذا العرض.

وشرح لابورتا: "لسنا بحاجة إلى المزيد من الديون. أتفهم أن أندية الدوري الإسباني تعاني. لم نستبعد أنفسنا من هذه العملية ولكن يتعين عليهم تغييرها. إنهم يحاولون إعادة صياغة الصفقة".

المصدر: "أ ف ب"

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