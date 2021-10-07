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"الشمشون" الكوري يروض "نسور قاسيون" بهدف سون القاتل (فيديو)

الرياضة

Reuters
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تغلب المنتخب الكوري الجنوبي على ضيفه المنتخب السوري بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة من الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر.

وافتتحت كوريا الجنوبية باب التسجيل في الدقيقة الـ48 عن طريق إن بيوم هوانغ، وعادل لسوريا عمر خريبين في الدقيقة الـ83 من عمر اللقاء.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي من المباراة اقتنص قائد المنتخب الكوري هيونغ مين سون نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي هدف الفوز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليهدي بلاده نقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الكوري الجنوبي رصيده إلى 7 نقاط وصعد إلى صدارة المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد المنتخب السوري عند نقطة يتيمة في المركز الخامس قبل الأخير.

المصدر: RT

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