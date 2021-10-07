"الشمشون" الكوري يروض "نسور قاسيون" بهدف سون القاتل (فيديو)

تغلب المنتخب الكوري الجنوبي على ضيفه المنتخب السوري بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة من الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر.

وافتتحت كوريا الجنوبية باب التسجيل في الدقيقة الـ48 عن طريق إن بيوم هوانغ، وعادل لسوريا عمر خريبين في الدقيقة الـ83 من عمر اللقاء.

😍 Hwang In-beom with a beauty from distance to put Korea Republic a goal up against Syria en route to a huge 3️⃣ points in Group A.#AsianQualifierspic.twitter.com/fFs8MiDdCu — #AsianCup2023 (@afcasiancup) October 7, 2021

🔥 Pick that one out!



🇸🇾 Syria's Omar Khrbin stuns Korea Republic with an unstoppable equaliser.#AsianQualifierspic.twitter.com/8fN2dLAg3v — #AsianCup2023 (@afcasiancup) October 7, 2021

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي من المباراة اقتنص قائد المنتخب الكوري هيونغ مين سون نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي هدف الفوز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليهدي بلاده نقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الكوري الجنوبي رصيده إلى 7 نقاط وصعد إلى صدارة المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد المنتخب السوري عند نقطة يتيمة في المركز الخامس قبل الأخير.

FT | 🇰🇷 Korea Republic 2-1 Syria 🇸🇾



🎭 Late drama aplenty as Syria's equaliser is undone by Son Heung-min's 89th minute strike!



#AsianQualifiers | #KORvSYRpic.twitter.com/8JEDMJVZ63 — #AsianCup2023 (@afcasiancup) October 7, 2021

المصدر: RT