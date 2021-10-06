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التشكيلة الأساسية للمواجهة المرتقبة بين إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم

الرياضة

التشكيلة الأساسية للمواجهة المرتقبة بين إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم
EURO2024/twitter
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء صوب ملعب "سان سيرو" في ميلان الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين منتخبي إيطاليا وإسبانيا، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ويديرها الحكم الروسي سيرغي كاراسيف.

وسيبدأ الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب "الآتزوري"، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الماتادور":

بينما اختار المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي التشكيلة الأساسية التالية، لخوض مباراته المصيرية ضد "الآتزوري":

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وسيضرب الفائز في مباراة اليوم موعدا ناريا في نهائي البطولة مع الفائز من المواجهة الثانية في الدور قبل النهائي والتي تجمع غدا الخميس المنتخبين الفرنسي والبلجيكي.

المصدر: RT 

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