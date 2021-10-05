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صلاح على رأس التشكيلة المثالية للجولة السابعة من البريميرليغ

الرياضة

صلاح على رأس التشكيلة المثالية للجولة السابعة من البريميرليغ
Reuters CARL RECINE
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نال النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، أعلى تقييم في الجولة السابعة ضمن الدوري الإنجليزي "البريميرليغ" لكرة القدم.

وقدم "الفرعون" مستوى مبهرا على ملعب أنفيلد خلال مواجهة فريقه أمام مانشستر سيتي 2-2، إذ صنع الهدف الأول لزميله ساديو ماني، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 76 من عمر المباراة، بمجهود فردي كبير وبطريقة رائعة، بعد مراوغة عدد من مدافعي السيتي.

وبحسب موقع "هوسكورد" العالمي، المتخصص في الأرقام والإحصاءات، فإن صلاح جاء على رأس التشكيل المثالي للجولة السابعة، بتقييم وصل إلى 9,2 نقطة.

صلاح على رأس التشكيلة المثالية للجولة السابعة من البريميرليغ
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وجاء ضمن التشكيلة الأفضل للجولة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم:

حراسة المرمى: كرول (نورويتش).

الدفاع: ريجيلون (توتنهام) - شالوبا (تشيلسي) - هانلي (نورويتش) - رويال (توتنهام).

الوسط: هوانج هي تشان (وولفرهامبتون) - نورمان (نورويتش) - هويبيرج (توتنهام) - صلاح (ليفربول).

الهجوم: مبيومو (برينتفورد) - خيمينيز (وولفرهامبتون).

المصدر: sport360.whoscored

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