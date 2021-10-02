شاهد.. كاد القديس سان-بيير أن يخنق حبيب "خلسة"

التقى البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" الروسي حبيب نورمحمدوف، وجها لوجه مع البطل السابق في وزنين مختلفين لـ"UFC" الكندي جورج سانت بيير.

وفاجأ القديس جورج سانت بيير حبيب بحركة الخنق من الخلف "مازحا" عندما كان البطل الروسي جالسا يجري لقاء صحفيا على هامش المهرجان الرياضي "Arnold Sports UK" في بريطانيا.

وسبق لحبيب أن صرح أكثر من مرة بأنه يحلم بمواجهة الأسطورة على حلبات الفنون القتالية المختلطة، ولكن حلمه لم يتحقق فقد اعتزلا ولم تتم المواجهة.

ونشر حبيب صورة للقاء عبر خاصية "ستوري" في تطبيق "إنستغرام" وعلق عليها: "سررت برؤيتك، أيها الأسطورة".

كما نشر جورج سانت بيير الملقب بـ"القديس" مقطع فيديو للقاء عبر صفحته في تطبيق "إنستغرام" وعلق عليه: "الطريقة الوحيدة للانقضاض على حبيب.. هي التسلل من خلفه مثل النينجا ومفاجأته. من الرائع رؤيتك يا صديقي!".

وخاض جورج سان-بيير (40 عاما) خلال مسيرته الاحترافية 28 نزالا، حقق فيها 26 انتصارا، مقابل خسارتين فقط.

يذكر أن حبيب نورمحمدوف (33 عاما) فاجأ عالم الفنون القتالية المختلطة بإعلانه الاعتزال، بعد تغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما يوم السبت 14 أكتوبر 2020، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة "UFC 254"، مباشرة على الحلبة، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من يوليو 2020، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته، وذلك بعد تحقيقه 29 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

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ووجه حبيب نورمحمدوف، في نهاية شهر مارس 2019، بالفعل دعوة للبطل السابق في وزنين مختلفين، جورج سانت-بيير، لخوض نزال قبل أن يضع الأخير حدا لمسيرته الاحترافية.

وبدوره، صرح جورج سانت – بيير (37 عاما) والملقب بـ "القديس"، بأنه سعى إلى مواجهة البطل الروسي، بقوله: "لقد عملنا بجد في هذا الاتجاه. طرق وكيل أعمالي الباب، وطالبنا بذلك عدة مرات، ولكن المسؤولين في منظمة (UFC) عارضوا بشدة".

وأضاف البطل الكندي: "كان هدفي هو أن أصبح بطلا للعالم في ثلاثة أوزان مختلفة، كنت أرغب في ذلك، ولكن لم يتحقق. وأعلم أن حبيب أيضا كان يريد مواجهتي".

وعاد سان - بيير، في أواخر شهر أكتوبر 2019، وصرح بأنه مستعد للعودة إلى القفص بعد اعتزاله، لمواجهة حبيب نورمحمدوف.

ونقلت صحيفة "TSN" عن "القديس" حينها، قوله: "مصطلح الاعتزال لا يعني شيئا. إذا كانت هناك مواجهة صحيحة، فهم يعرفون أين يجدونني".

وأضاف: "لقد قمنا بمحاولات لإقامة هذه المواجهة، لكننا فشلنا. كل هذا يتوقف على الظروف. إذا كان العقد جيدا، فسأقول نعم "للنزال ضد حبيب".

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وكشف فراس زهابي مدرب المقاتل الكندي، بعد ذلك، أن السبب وراء اعتزال "القديس"هو إدراكه بعدم وجود فرصة لمواجهة البطل الروسي".

وقال فراس زهابي حينها: "جورج سان - بيير لم يستطع الحصول على فرصة خوض النزال الذي كان يسعى إليه، أراد خوض المواجهة الأخيرة (في مسيرته الاحترافية) ضد حبيب. أعتقد أن هذا هو السبب الوحيد وراء عودته. على الأرجح، شعر بأنه سيتعين عليه الانتظار طويلا، ولن يقام النزال، ولذا قرر بأن الوقت قد حان لوضح حد لمسيرته، لأنه لعب لسنوات عديدة".

وأوضح المدرب: "لقد تم تداول احتمال نزال بين حبيب وجورج قبل مواجهة (الإيرلندي كونور ماكغريغور ونورمحمدوف). هناك دائما خطر التعرض للهزيمة، بعد فوز حبيب على كونور، اعتقدت أن سان بيير كان من الممكن أن يخوض نزالا ضد نورمحمدوف، لكن ذلك لم يحدث".

المصدر: "sportbox.ru"