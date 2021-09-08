حبيب نورمحمدوف يكشف سبب رحيل رونالدو من إيطاليا

كشف البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" الروسي حبيب نورمحمدوف بأنه لا يزال على اتصال بشكل يومي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال حبيب نورمحمدوف في حوار مع إحدى القنوات الروسية في موقع "يوتيوب" عن علاقته بكريستيانو رونالدو: "لن أكشف عن كل الرسائل التي كنا نتبادلها، لكنه أخبرني أنه يشعر بالملل في إيطاليا، وأنه يريد العودة إلى إنجلترا. أنا أفهمه، لأنني لست من محبي الدوري الإيطالي أيضا. يمكنني مشاهدة المباريات الإنجليزية من دون تبديل القناة، ويمكن لأي فريق أن يقدم مباراة رائعة هناك".

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وحول اعتقاده بأن رونالدو الأفضل، قال حبيب: "كريستيانو أكثر روعة.. ميسي أيضا لاعب جيد جدا، وهو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ".

وأضاف حبيب نورمحمدوف: "لكن إذا كان رونالدو وميسي متساويان في اللعبة، فإن كريستيانو أقوى في الكاريزما".

وأكمل: "ميسي ظل في ذروته لمدة 12 عاما، وكريستيانو لـ17 عاما. لذا فإن رأيي الشخصي: كريستيانو أفضل بكثير".

ويرتبط حبيب بعلاقة صداقة برونالدو، حيث سبق للثنائي أن التقيا أكثر من مرة والتقطا سويا صورا تذكارية في عدة مناسبات، كما أكد البطل الروسي في وقت سابق، أنه على تواصل دائم مع النجم البرتغالي.

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وعاد كريستيانو رونالدو (36 عاما) بعد غياب دام 12 عاما، إلى ملعب مسرح الأحلام "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" في الميركاتو الصيف الماضي، قادما من يوفنتوس الإيطالي الذي حقق عدة ألقاب معه، وتوج بقميص "البيانكونيري" بلقب هداف الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 29 هدفا، وقبل ذلك أصبح "صاروخ ماديرا" الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا، وأحرز العديد من الألقاب الفردية والجماعية بقميص "الميرينغي" خلال 9 سنوات معه، كما بات النجم البرتغالي أفضل هداف في التاريخ على مستوى المنتخبات أيضا، برصيد 111 هدفا.

المصدر: وكالات