شاهد.. أول ظهور لكريستيانو رونالدو في تدريبات مانشستر يونايتد بعد 12 عاما

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في أول حصة تدريبية مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بعد عودته إلى "أولد ترافورد" هذا الصيف، قادما من نادي يوفنتوس الإيطالي.

وأعلن الموقع الرسمي لفريق مانشستر يونايتد، أمس الثلاثاء، عن وصول كريستيانو رونالدو إلى مقر تدريبات "الشياطين الحمر"، ولقائه بمدربه النرويجي أولي غونار سولشاير، الذي لعب بجواره كلاعب.

A sneak peek inside @Cristiano's first day back at Carrington... 👀



Watch this and much more in Tuesday's 𝙐𝙣𝙞𝙩𝙚𝙙 𝘿𝙖𝙞𝙡𝙮 🎥👇#MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 7, 2021

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد على موقع "تويتر"، مقطع فيديو لنجمه العائد رونالدو وهو يرتدي قميص نادي "الشياطين الحمر" في مرانه الأول، مؤكدا أن الدون لم يضيع أي وقت والتحق بالحصة التدريبية مع زملائه، ويستمتع باليوم الأول في "كارينغتون".

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وعاد كريستيانو رونالدو (36 عاما) إلى ملعب "أولد ترافود" بعد 12 عاما من الغياب، منها 9 سنوات قضاها مع فريق ريال مدريد، وثلاث سنوات مع يوفنتوس.

المصدر: وكالات