شاهد.. بوفون يهزم جميع زملائه في لعبة طريفة

يبدو أن الحارس المخضرم، جانلويجي بوفون، قد انسجم سريعا مع وضعه الجديد بعد ابتعاده عن الأضواء وعودته لفريقه السابق نادي بارما، المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم.

وانتشر مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، للحارس الأسطوري لمنتخب إيطاليا ونادي يوفنتوس، وهو يتحدى زملاءه في نادي بارما بلعبة "حجر ورق مقص"، أثناء وجودهم في مقر الفريق، استعدادا لمواجهة سبال، المقررة غدا السبت، لحساب الأسبوع السابع من دوري الدرجة الثانية.

Buffon at 43, playing for Parma in Serie B still has the enthusiasm of a kid 😂



Not only is Gigi the best keeper ever, he also can’t be beaten in rock, paper, scissors



📹 @gianluigibuffonpic.twitter.com/zUBizwMVHL — Italian Football TV (@IFTVofficial) September 30, 2021

واستطاع بوفون البالغ عمره 43 عاما، التفوق على جميع زملائه في نادي بارما في التحدي، وسط حماس اللاعبين، الذين احتفلوا بانتصار حامي عرينهم بطريقتهم الخاصة وسط أجواء رائعة.

Gianluigi Buffon: great at goalkeeping, even better at rock, paper, scissors? 😂 pic.twitter.com/L5DHna2NZb — Football on BT Sport (@btsportfootball) September 30, 2021

وكان بوفون، الفائز بكأس العالم مع إيطاليا في العام 2006، عاد في الميركاتو الصيفي الأخير للدفاع عن ألون ناديه الأول بارما، بعد 20 عاما من رحيله عنه.

ووقع الحارس المخضرم على عقد لمدة عامين مع النادي الذي هبط من الدرجة الأولى موسم 2020-2021، بعدما قرر الرحيل عن يوفنتوس الذي لعب له على مدار 20 عاما.

يذكر أن بارما، يحتل حاليا المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية، برصيد 7 نقاط.

المصدر: sportbible.com