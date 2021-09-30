أولمبياد بكين 2022 من دون جماهير أجنبية

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، أن الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين في الفترة بين 4 و20 فبراير 2022، ستقام من دون الجماهير الأجنبية، بسبب جائحة "كوفيد-19".

وقالت اللجنة الأولمبية، أمس الأربعاء، إنه سيسمح للجمهور الصيني فقط بحضور المنافسات، مضيفة: "السماح للمشجعين المحليين بحضور فعاليات الأولمبياد سيسهل نمو الرياضات الشتوية في الصين من خلال منح هؤلاء المتفرجين تجربة أولمبية وبارالمبية مباشرة لنخبة الرياضات الشتوية، مع توفير أجواء مواتية للمواقع الرياضية".

ومن جهة أخرى، أوضحت اللجنة الأولمبية الدولية، أن المشاركين الذين تم تطعيمهم بالكامل فقط سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي، وسيدخلون "فقاعة" صارمة، فيما سيتعين على الآخرين الالتزام بمدة 21 يوما من العزل، باستثناء "إثبات الإعفاء الطبي".

وتعتبر هذه القرارات التي أعلنتها اللجنة الأولمبية، بمثابة مقدمة لحزمة الإجراءات التي سيتم الكشف عنها في الشهر المقبل، لتفادي تحول الألعاب الشتوية إلى بؤرة للعدوى، وهو تهديد سمم العالم بالفعل خلال الاستعدادات لأولمبياد طوكيو 2020.

وفي الوقت الذي يتطور فيه الوضع الوبائي الذي يتميز بانتشار متغيرات "كوفيد-19" والتغطية المتزايدة للقاحات، تختلف الخيارات المختارة عن تلك التي تم اتخاذها في طوكيو: الأبواب الموصدة مستبعدة حاليا، وسيتم التعامل مع الرياضيين على ضوء حالة التطعيم الخاصة بهم.

وتعد "الفقاعة" الأولمبية، وهي تنظيم في دائرة مغلقة بات مألوفا الآن لعالم الرياضة، بأن تكون أكثر صرامة مما كانت عليه في اليابان، ولن تسمح بالاختلاط بالسكان، وتوفر اختبار "كوفيد" يوميا لجميع المشاركين في الألعاب وكذلك للقوى العاملة المقيمة في الصين.

المصدر: أ ف ب