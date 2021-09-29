رسميا.. رونالدو على بعد ساعة واحدة من رقم تاريخي

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد في مباراته أمام ضيفه فياريال الإسباني، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيدخل رونالدو تاريخ دوري أبطال أوروبا كأكثر لاعب مشاركة في البطولة بمجرد أن تطأ قدمه أرضية ملعب "أولد ترافورد" اليوم الأربعاء في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وشارك رونالدو في مباراته رقم 177 في البطولة، أمام فريق يونغ بويز السويسري يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري، بعد عودته إلى صفوف مانشستر يونايتد (1-2)، وأحرز هدف "الشياطين الحمر" الوحيد ليعزز رقمه القياسي كأفضل هداف في البطولة برصيد 135 هدفا حتى الآن.

وعادل رونالدو الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة في دوري أبطال أوروبا، والمسجل باسم زميله السابق في ريال مدريد الإسباني حارس المرمى الأسطورة إيكر كاسياس، برصيد 177 مباراة لكل منهما، بمشاركته في مواجهة فريقه مانشستر يونايتد أمام مضيفه يونغ بويز السويسري (1-2) يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري، وأحرز "صاروخ ماديرا" هدف "الشياطين الحمر" الوحيد.

178 - Cristiano Ronaldo is set to make his 178th UEFA Champions League appearance, overtaking Iker Casillas as the player with the most appearances in the competition's history. Domain. pic.twitter.com/DsUn6iHIed — OptaJoe (@OptaJoe) September 29, 2021

وسيبدأ النرويجي، أولي غونار سولشير (48 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتشكيلة الأساسية التالية بقيادة رونالدو "صاروخ ماديرا" لمواجهة ضيفه الإسباني "الغواصات الصفراء":

بقيادة برونو إليكم تشكيلة فريقنا لليوم أمام فياريال 💪#يونايتد | #دوري_الأبطال — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 29, 2021

بينما اختار الإسباني أوناي إيمري (49 عاما) المدير الفني لفريق فياريال، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه فريق "الشياطين الحمر":

¡Y este es el 1️⃣1️⃣ inicial del Villarreal en Old Trafford!



¡Todo listo para la @LigadeCampeones!



¡Todo listo para el PARTIDAZO!#UCLpic.twitter.com/sXMwN2HSJX — Villarreal CF (@VillarrealCF) September 29, 2021

ويعتبر رونالدو الفائز بلقب بطل المسابقة القارية في خمس مناسبات، الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، برصيد 135 هدفا حتى الآن، متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، الذي سجل 121 هدفا، ويليهما في المركز الثالث النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، برصيد 73 هدفا.

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كما يعتبر كريستيانو رونالدو (36 عاما) هو اللاعب الوحيد الذي سجل في جميع المباريات الست في مجموعات دوري الأبطال، والوحيد الذي سجل في 11 مباراة متتالية في البطولة، والوحيد الذي أحرز 16 هدفا في نسخة واحدة للبطولة، والوحيد الذي سجل 10 أهداف في مرمى فريق واحد وهو ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

المصدر: RT