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شاهد.. زوجة ميسي تسخر منه على باب مطعم

الرياضة

شاهد.. زوجة ميسي تسخر منه على باب مطعم
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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انتشر مقطع فيديو طريف يجمع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع زوجته أنتونيلا روكوزو في أحد المطاعم، ويحاول مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم إظهار صورة القلب بيديه.

وعلق الحساب الرسمي لقناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية على موقع "تويتر" على مقطع الفيديو بصورة ساخرة "يبدو أن فوز ليو بستة كرات ذهبية أسهل من إظهار قلب".

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وغاب ليونيل ميسي عن آخر مباراتين في الدوي الفرنسي بسبب مشكلة بالركبة، لكنه شارك اليوم الاثنين في مران باريس سان جيرمان الذي يستعد لمباراته ضد ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي غدا الثلاثاء على ملعب "حديقة الأمراء - Parc des Princes"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: "twitter/MatchTV" 

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