بيولي: تعلمنا دروسا من الهزيمة أمام ليفربول سنستفيد منها أمام أتلتيكو

قال مدرب ميلان، ستيفانو بيولي، إن فريقه تعلم دروسا مهمة من الهزيمة أمام ليفربول ستجعله أفضل جاهزية أمام ضيفه أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعاد ميلان للعب في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا لأول مرة في ثماني سنوات، لكنه تجرع الهزيمة 2-3 أمام ليفربول في مباراته الأولى بالمجموعة الثانية.

ويرغب فريق المدرب بيولي الآن في التعويض غدا الثلاثاء على ملعب سان سيرو أمام أتلتيكو، الذي تعادل بدون أهداف مع بورتو قبل أسبوعين.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة أتلتيكو: "تعلمنا أن بعض التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في هذه المباريات".

وأضاف: "تلقينا أهدافا في آنفيلد (ملعب ليفربول) بسبب الاستهتار والأخطاء الفنية. نحتاج إلى ثقافة اللعب على أعلى المستويات واللعب بطريقة مباشرة وسهلة والتحلي بالسرعة دون ارتكاب أخطاء لأن المنافس يستطيع أن يعاقبك في أي وقت".

المصدر: رويترز