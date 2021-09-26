ديبالا يغادر مباراة سامبدوريا وهو يبكي (فيديو)

تعرض الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه أمام سامبدوريا، والتي انتهبت بفوز البيانكونيري 3-2، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وسجل ديبالا الهدف الأول ليوفنتوس عند الدقيقة العاشرة من بداية المباراة، بتسديدة أرضية قوية من خارج المنطقة.



وذلك قبل أن يسقط على أرض الملعب في الدقيقة الـ20، متأثرا بإصابة عضلية، فشل على إثرها في استكمال المباراة، ليخرج بالدقيقة 22 ويحل محله ديان كولوسيفسكي.

Dybala left the pitch in tears following an injury minutes after giving Juve the lead 😢



(via @btsportfootball)pic.twitter.com/HKXG20cCWG — B/R Football (@brfootball) September 26, 2021

إقرأ المزيد

وخرج ديبالا من أرض الملعب باكيا، حيث تشير عدة تقارير صحفية إلى أنه من المؤكد غيابه عن المواجهة القادمة أمام تشيلسي، بمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويعد هذا الفوز الثاني لـ"السيدة العجوز" بعد تحقيق الانتصار في المباراة الماضية على سبيزيا، وتعادل في مباراتين، وخسر مثلهما.



ومن المقرر أن يلتقي يوفنتوس الأربعاء المقبل مع نظيره تشيلسي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



المصدر: "وكالات"