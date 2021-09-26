يوفنتوس يحقق فوزه الثاني بالدوري الإيطالي أمام سامبدوريا

حقق يوفنتوس فوزا صعبا على نظيره سامبدوريا 3-2، بالمباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوي الإيطالي، على استاد "أليانز ستاديوم".

سجل أهداف يوفنتوس كل من باولو ديبالا (10)، ليوناردو بونوتشي (43) ومانويل لوكاتيلي (57)، فيما أحرز أهداف سامبدوريا مايا يوشيدا (44) وأنتونيو كاندريفا (83).

بهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 8 نقاط بالمركز التاسع، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 5 نقاط بالمركز الرابع عشر.

ويعد هذا الفوز الثاني للسيدة العجوز بعد تحقيق الانتصار في المباراة الماضية على سبيزيا، وتعادل في مباراتين، وخسر مثلهما، ويأمل اليوفي في العودة للانتصارات في المباريات المقبلة للمنافسة.

المصدر: RT