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فياريال يفرض التعادل على ريال مدريد في "الليغا" (فيديو)

الرياضة

فياريال يفرض التعادل على ريال مدريد في
Reuters Juan Medina
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فرض فياريال التعادل من دون أهداف على مضيفه ريال مدريد في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ولم يتمكن أي من لاعبي الفريقين من هز الشباك على مدار دقائق المباراة لتنتهي كما بدأت من دون أهداف.

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ورغم إهداره لنقطتين، عزز ريال مدريد صدارته للدوري برصيد 17 نقطة، كما رفع فياريال رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT

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