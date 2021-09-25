فياريال يفرض التعادل على ريال مدريد في "الليغا" (فيديو)
فرض فياريال التعادل من دون أهداف على مضيفه ريال مدريد في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
HIGHLIGHTS | @realmadriden and @VillarrealCFen battle to a draw in the Spanish capital. ⚔️— LaLiga English (@LaLigaEN) September 25, 2021
🎬 #RealMadridVillarrealpic.twitter.com/4ThabIWUDc
ولم يتمكن أي من لاعبي الفريقين من هز الشباك على مدار دقائق المباراة لتنتهي كما بدأت من دون أهداف.
✅التعادل السلبي يُنهي المباراة بين @realmadridarab و @VillarrealCFen. #RealMadridVillarreal 0-0#LaLigaSantanderpic.twitter.com/YoD2cpA3Xx— LaLiga (@LaLigaArab) September 25, 2021
ورغم إهداره لنقطتين، عزز ريال مدريد صدارته للدوري برصيد 17 نقطة، كما رفع فياريال رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق "الليغا".
المصدر: RT
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