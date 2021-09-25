أتلتيكو مدريد حامل اللقب يخسر أمام متذيل الترتيب ألافيس (فيديو)
تعرض أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم لخسارة مفاجئة على أرض متذيل الترتيب ديبوريفو ألافيس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة السابعة.
ويدين ألافيس بالفضل في هذا الفوز الثمين لمدافعه فيكتور لاكوارديا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء.
HIGHLIGHTS | @alaveseng topple the champions at Mendizorroza! 💙🎉— LaLiga English (@LaLigaEN) September 25, 2021
🎬 #AlavesAtletipic.twitter.com/2tcTwOR7Zh
وهذه المرة الأولى التي يتغلب فيها ألافيس على أتلتيكو في الدوري منذ 18 عاما وبالتحديد منذ الـ10 من مايو عام 2003 (1-0).
🔙✅ 10th May 2003— LaLiga English (@LaLigaEN) September 25, 2021
🔛✅ 25th September 2021
18 years later, @alaveseng taste victory over Atleti in #LaLigaSantander! 💙🦊#AlavesAtletipic.twitter.com/ApVzdwngDu
وهذه الهزيمة هي الأولى لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات وتعادلين، ليتوقف رصيده عند 14 نقطة في مركز الوصافة خلف جاره الريال صاحب الـ16 نقطة والذي يستضيف في وقت لاحق اليوم فياريال.
FT #AlavesAtleti 1-0— LaLiga English (@LaLigaEN) September 25, 2021
Laguardia heads @alaveseng to first win of the season! 💙💪#LaLigaSantanderpic.twitter.com/xjkheSr5jB
في المقابل، حقق ألافيس فوزه الأول هذا الموسم مقابل الخسارة في مبارياته الخمس السابقة، ليحقق نقاطه الثلاث الأولى ويصعد من ذيل الترتيب إلى المركز الـ19 قبل الأخير.
المصدر: RT
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