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أتلتيكو مدريد حامل اللقب يخسر أمام متذيل الترتيب ألافيس (فيديو)

الرياضة

أتلتيكو مدريد حامل اللقب يخسر أمام متذيل الترتيب ألافيس (فيديو)
AP Alvaro Barrientos
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تعرض أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم لخسارة مفاجئة على أرض متذيل الترتيب ديبوريفو ألافيس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة السابعة.

ويدين ألافيس بالفضل في هذا الفوز الثمين لمدافعه فيكتور لاكوارديا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء.

وهذه المرة الأولى التي يتغلب فيها ألافيس على أتلتيكو في الدوري منذ 18 عاما وبالتحديد منذ الـ10 من مايو عام 2003 (1-0).

وهذه الهزيمة هي الأولى لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات وتعادلين، ليتوقف رصيده عند 14 نقطة في مركز الوصافة خلف جاره الريال صاحب الـ16 نقطة والذي يستضيف في وقت لاحق اليوم فياريال.

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في المقابل، حقق ألافيس فوزه الأول هذا الموسم مقابل الخسارة في مبارياته الخمس السابقة، ليحقق نقاطه الثلاث الأولى ويصعد من ذيل الترتيب إلى المركز الـ19 قبل الأخير.

المصدر: RT

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