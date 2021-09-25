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شاهد.. حارس أستون فيلا يطالب رونالدو بتنفيذ ركلة جزاء وينجح بتشتيت تركيز فرنانديز (فيديو)

الرياضة

شاهد.. حارس أستون فيلا يطالب رونالدو بتنفيذ ركلة جزاء وينجح بتشتيت تركيز فرنانديز (فيديو)
Reuters
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استخدم الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز حارس فريق أستون فيلا الحيلة لتشتيت تركيز البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد قبل تنفيذه ركلة جزاء في اللقاء الذي جمع فريقيهما.

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وشهدت مباراة اليونايتد وضيفه أستون فيلا سيناريو دراميا، فبعد تقدم "الضيوف" بهدف متأخر في الدقيقة 88، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد في الوقت المحتسب بدلا عن الضائع.

وقام مارتينيز حارس أستون فيلا بشكل مقصود بالتقدم إلى فيرنانديز الذي كان ممسكا بالكرة ويتهيأ لتنفيذ الركلة، طالبا من البرتغالي كريستيانو رونالدو أن ينفذ بنفسه الكرة من باب التحدي، بينما في حقيقة الأمر كان يريد تشتيت تركيز فيرنانديز بحركة استفزازية لكلا النجمين البرتغاليين حول أحقية هوية منفذ ركلات الجزاء. 

ونجح مارتينيز في إخراج فيرنانديز عن تركيزه، حيث أهدر البرتغالي ركلة الجزاء بعدما سدد الكرة أعلى العارضة، لينتهي اللقاء بفوز تاريخي لأستون فيلا على أرضية ملعب "أولد ترافورد".

المصدر: RT

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