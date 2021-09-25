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جائزة روسيا الكبرى.. انطلاقة غير مسبوقة لسائق مكلارين من المركز الأول

الرياضة

جائزة روسيا الكبرى.. انطلاقة غير مسبوقة لسائق مكلارين من المركز الأول
Globallookpress HOCH ZWEI
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ينطلق البريطاني لاندو نوريس للمرة الأولى في مسيرته من المركز الأول في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، بعد تصدر سائق ماكلارين التجارب الرسمية لجائزة روسيا الكبرى السبت.

وينطلق خلف نوريس البالغ 21 عاما الإسباني كارلوس ساينس سائق فيراري، فيما حل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون رابعا وراء مواطنه جورج راسل سائق وليامس.

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من جهته، سينطلق الهولندي ماكس فيرستابن من المركز الأخير الأحد بعد معاقبته لتبديل محرك سيارته ريد بول.

ويتصدر فيرستابن ترتيب السائقين مع 226.50 نقطة مقابل 221.50 لهاميلتون بطل العالم سبع مرات.

واتخذت الحظيرة النمساوية قرار تبديل محرك سيارة فيرستابن، بالتزامن مع عقوبة التراجع 3 مراكز إثر اعتبار الهولندي مسؤولا عن الحادث الذي جمع بينه وبين مطارده هاميلتون على حلبة مونتسا الإيطالية في الجولة السابقة.

المصدر: "أ ف ب"

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