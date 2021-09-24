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الزمالك المصري يكافئ مدربه بعقد جديد

الرياضة

الزمالك المصري يكافئ مدربه بعقد جديد
Reuters Ibraheem Al Omari
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أعلن نادي الزمالك المصري في بيان رسمي اليوم الجمعة، تجديد عقد مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لغاية عام 2024.

وجاء في بيان "القلعة البيضاء": "نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في تجديد التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق لثلاثة مواسم، بعد حصول الفرنسي على بطولة الدوري الممتاز".

وأضاف البيان: "تسعى اللجنة لفرض نوع من الاستقرار الفني على الفريق في المرحلة المقبلة لحصد مزيد من البطولات، لا سيما وأن النادي يأمل في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها المقبلة، ومن ثم التأهل لكأس العالم للأندية مع الاحتفاظ بدرع الدوري الممتاز".

وهذه هي الولاية الثانية للمدرب الفرنسي، حيث سبق أن قاد الزمالك في موسم 2019-2020، لتحقيق الفوز بلقبي، السوبر الإفريقي على حساب الترجي بنتيجة (3-1)، والسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح.

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ورحل كارتيرون عن "القلعة البيضاء" بعدما قاد الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، ليتولى قيادة التعاون السعودي، قبل أن يعود ويبدأ ولايته الثانية المستمرة حتى الآن.

المصدر: zamalektoday.com

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