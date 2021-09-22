رسميا.. خاميس رودريغيز ينضم إلى الريان القطري
أعلن نادي الريان القطري اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع النجم الكولومبي خاميس رودريغيز البالغ 30 عاما، قادما من صفوف إيفرتون الإنجليزي.
ونشر نادي الريان فيديو أعلن خلاله الترحيب بنجمه الجديد، ويتضمن أهدافا سجلها رودريغيز بقميص المنتخب الكولومبي وفريقي ريال مدريد وإيفرتون.
@jamesdrodriguez— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) September 22, 2021
رياني ❤️🖤 pic.twitter.com/UD9xgYHdGB
ولم يكشف النادي القطري عن القيمة المالية ومدة العقد.
Done ✅— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) September 22, 2021
hecho ✅@jamesdrodriguezpic.twitter.com/uqV4hcW92R
وكان النجم الكولومبي قد انضم للنادي الإنجليزي في 2020 في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، بطلب من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وارتبط رودريغيز بعقد مع إيفرتون حتى نهاية الموسم الجاري، مع بند يتيح للنادي التمديد له لموسم آخر، لكنه فضل الرحيل إلى الدوري القطري.
وعاش نجم ريال مدريد السابق أوقاتا صعبة مع ناديه الإنجليزي، بعد رحيل أنشيلوتي إلى ريال مدريد الإسباني، وتولي رافائيل بينتيز المهمة خلفا له.
ولم يشارك رودريغيز في أي مباراة مع إيفرتون في الموسم الحالي، بسبب الإصابة منذ شهر أغسطس الماضي.
المصدر: twitter/AlrayyanSC
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