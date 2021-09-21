نجل بيكهام على خطى والده

بدأ روميو، ابن ديفيد بيكهام، قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم السابق، السير على خطى والده وشارك في مباراته الأولى مع الفريق الاحتياطي لإنتر ميامي، مطلع الأسبوع الحالي.

وخاض روميو البالغ 19 عاما مباراته الاحترافية الأولى، يوم الأحد، بعد أن بدأ أساسيا في تشكيلة فريق فورت لوديردايل المشارك في دوري الدرجة الثالثة الأميركية، والرديف لإنتر ميامي الذي يشترك ديفيد في ملكيته.

وشارك الابن الثاني لنجم ريال مدريد الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق لمدة 79 دقيقة في المباراة ضد ساوث جورجيا تورمينتا، التي انتهت بالتعادل 2-2، ولفت أداؤه نيفيل الذي لعب سابقا مع والده في مانشستر يونايتد، رغم أنه لمس الكرة 19 مرة فقط.

Romeo Beckham made is pro debut last night on the right wing for USL League One side Fort Lauderdale, no number 7 but at least we got another Becks. pic.twitter.com/cHGXkO9a48 — Football and Friends (@FootyNFriends) September 20, 2021

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وقال نيفيل: "أعتقد أنه أدى عمله جيدا. كان من المقرر أن يلعب 45 دقيقة، ولكنه خاض قرابة 80 دقيقة، لأنه شاب متعطش، لذا هذا يدل على أدائه".

وأضاف المدافع الدولي السابق: "هناك الكثير من الضغوطات على كاهليه والتوقعات منه، ولكن قدميه على الأرض. وهو يدرك أن لديه الكثير من الأمور لتطويرها، ولديه كل الصفات والمقومات، الشخصية والعزم، وهو شخص لطيف، ليحصل على فرصة جيدة لتأسيس مسيرة احترافية في كرة القدم".

وأكد نيفيل أن زميله السابق ديفيد طلب منه أن يكون قاسيا مع ابنه: "أول شيء قاله لي ديفيد عليك أن تقسو عليه أكثر من أي لاعب آخر".

ولعب بيكهام ونيفيل سويا ثمانية مواسم في مانشستر يونايتد، حققا خلالها ألقاب عدة، بما فيها الثلاثية التاريخية عام 1999 (الدوري والكاس المحليان ودوري أبطال أوروبا).

المصدر: "أ ف ب"