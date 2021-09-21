نصيحة استخدمها غوارديولا بذكاء تفضح خطأ بوكيتينو بحق ميسي

كشفت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، الاثنين، عن نصيحة تلقاها بيب غوارديولا عندما كان مدربا لبرشلونة، من الراحل أليخاندرو سابيلا، المدير الفني السابق لمنتخب الأرجنتين، بشأن ليونيل ميسي.



وبحسب الصحيفة الأرجنتينية، فقد وجه سابيلا نصيحة لغوارديولا، عندما كانا يدربان ميسي في المنتخب الأرجنتيني وبرشلونة عام 2012.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه في 5 مارس من عام 2012، وجه سابيلا نصيحة لغوارديولا حول كيفية الحصول على أفضل نسخة من ميسي، وقد عمل المدرب الإسباني بها إذ أدار نجمه بذكاء.



وقال سابيلا في نصيحته لغوارديولا: "عليك أن تتحدث قليلا إلى ليو، وتحميه في الفريق، وتستمع جيدا لما يقوله ويفعله".



وتابع: "لا تنسى أنه لا يجب عليك إخراجه من الملعب أبدًا، ولا حتى في نهاية المباراة، من أجل تلقي تحية الجماهير".

وتسبب قرار ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، بتبديل ميسي قبل ربع ساعة من نهاية مواجهة أولمبيك ليون، الأحد، في حالة غضب عارمة للنجم الأرجنتيني.

وغادر ميسي أرضية الملعب عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1)، حيث تقدم لوكاس باكيتا للضيوف في الدقيقة 54، وتعادل نيمار جونيور من ركلة جزاء، في الدقيقة 66، ومن ثم اقتنص المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدف الفوز للفريق الباريسي عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "حديقة الأمراء - Parc des Princes".

يذكر أن ليونيل ميسي البالغ 34 عاما خاض أول مباراة له على ملعب "حديقة الأمراء" بقميص باريس سان جيرمان، لكنها الثالثة له في الدوري الفرنسي، إضافة إلى مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق برشلونة.

المصدر: "وكالات"