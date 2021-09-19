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رونالدو يرد على مفاجأة بن رحمة (فيديو)

الرياضة

رونالدو يرد على مفاجأة بن رحمة (فيديو)
Globallookpress
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رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد بهدف التعادل على مضيفه وست هام يونايتد، في اللقاء بينهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وفاجأ المهاجم الجزائري سعيد بن رحمة "الشياطين الحمر" بتسجيله هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 30 بتسديدة قوية اصطدمت كرته بالمدافع الفرنسي رافاييل فاران وغيرت من مسارها قبل أن تعانق شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

ورد النجم كريستيانو رونالدو بهدف التعادل بعد خمس دقائق فقط، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من مواطنه برونو فيرنانديز.

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المصدر: RT 

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