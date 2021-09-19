التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد ومضيفه وست هام
يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على نادي وست هام يونايتد اليوم الأحد في تمام الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسيبدأ الإسكتلندي ديفيد مويس (58 عاما) المدير الفني لفريق وست هام يونايتد بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الشياطين الحمر":
📋 Our team to face Manchester United looks like this...— West Ham United (@WestHam) September 19, 2021
COME ON YOU IRONS! ⚒@betway | #WHUMUNpic.twitter.com/nPfNRKTPcA
بينما اختار النرويجي، أولي غونار سولشير (48 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه وست هام:
هكذا سنبدأ مواجهة اليوم! 👊🔴#يونايتد#وست_هام_يونايتد— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 19, 2021
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ليفربول الذي تغلب على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت على ملعب "أنفيلد".
في المقابل، يشغل وست هام يونايتد المركز الثامن على سلم ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 8 نقاط.
المصدر: RT
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