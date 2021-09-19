رونالدو يرد على مفاجأة بن رحمة بإنجاز تاريخي (فيديو)

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف المئوي لمانشستر يونايتد في شباك مضيفه وست هام يونايتد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاجأ المهاجم الجزائري سعيد بن رحمة "الشياطين الحمر" بتسجيله هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 30 بتسديدة قوية اصطدمت كرته بالمدافع الفرنسي رافاييل فاران وغيرت من مسارها قبل أن تعانق شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

ورد النجم كريستيانو رونالدو بهدف التعادل بعد خمس دقائق فقط، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من مواطنه برونو فيرنانديز.

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وبحسب أرقام شبكة "سكاي سبورتس"، فإن هذا الهدف هو رقم 100 لمانشستر يونايتد في شباك وست هام، ليصبح بالتالي نادي "المطارق" الثالث الذي ينجح فريق "الشياطين الحمر" في هز شباكه 100 مرة على الأقل في شباكه في "البريميرليغ".

وسبق وأن سجل مانشستر يونايتد 112 هدفا في شباك نيوكاسل يونايتد، و108 أهداف في شباك إيفرتون.

وسجله رونالدو هدف السادس في شباك وست هام يونايتد، بينما يعد زميله السابق المهاجم المعتزل واين روني هو أكثر لاعبي "الشياطين الحمر" تسجيلا للأهداف في شباك وست هام، برصيد 11 هدفا.

المصدر: RT