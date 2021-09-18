تركي آل الشيخ يرد على تصريحات رئيس الزمالك المصري

رد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، على تصريحات رئيس اللجنة التي تدير شئون نادي الزمالك المصري، حسين لبيب.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "لقد اطلعت على بعض التصريحات التي خرجت وتم ذكر اسمي فيها، وأحببت أن أوضح أن كل ما دفع من أموال في الاستثمار الرياضي في بلدي الثاني مصر كان هدفه الاستثمار ومحبة مصر وأهل مصر الطيبين".

وكان حسين لبيب قد قال يوم أمس الجمعة، بأن تركي آل الشيخ كان يدفع مبالغ جيدة لنادي الزمالك، مشيرا إلى أنه لفترة ما كان الزمالك قائم على هذه الأموال، كما دفع أموالا لبعض اللاعبين في الصفقات.

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وأضاف آل الشيخ على توضيحه: "أرجو عدم زج اسمي في أي موضوع، صفحة استثماري الرياضي في مصر الحبيبة انتهت منذ سنوات ولا يوجد فيها أي منة أو فضل مني، بل كان استثمارا ودعما من محب لمصر وقيادتها وشعبها".

وختم: "أحببت أن أوضح ذلك وأتمنى أن تتفهموا رغبتي في إقفال الحديث في الماضي الذي لن يجدي بشيء، مع كامل محبتي وتقديري".

المصدر: facebook/Turkialalshik