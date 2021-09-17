ليفربول يتغنى بمحمد صلاح (فيديو)

يواصل النجم المصري، محمد صلاح، تقديم أداء مميز مع فريقه ليفربول، وذلك بعدما قاده، يوم الأربعاء، للفوز على ضيفه ميلان 3-2، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، تغريدة أشاد فيها بنجمه المصري، واصفا إياه بـ"الملك".

وعلق على الفيديو الذي يظهر فيه صلاح وهو يسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 50 :" إنهاء رائع معتاد من الملك".

تمريرة مميزة من أوريغي 😍



إنهاء رائع معتاد من الملك @MoSalah 👑pic.twitter.com/HuXVY6fCrh — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 17, 2021

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وبات صلاح يتشارك صدارة هدافي ليفربول في ملعب "أنفيلد" في المسابقات الأوروبية، مع أسطورة الفريق وقائده السابق، ستيفن جيرارد، برصيد 14 هدفا لكل منهما.

كما كشفت تقارير صحفية أن صلاح توصل لاتفاق مع ناديه ووافق على تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم حتى 2026 ، علما أن عقده ينتهي في صيف 2023.

المصدر: twitter/LFC_Arabic