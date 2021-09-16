مدرب ليفربول يتحدث عن رد فعله بعد تأخر فريقه في النتيجة أمام ميلان

أعرب مدرب ليفربول، يورغن كلوب، عن سعادته بخروج فريقه بثلاث نقاط من الفوز 3-2 على ضيفه ميلان، أمس الأربعاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا.

وسيطر "الريدز" على معظم الشوط الأول ضد الفريق الإيطالي، لكنه خرج منه متأخرا 1-2، بعد أن سجل الضيوف مرتين سريعا قبل الاستراحة.

إقرأ المزيد

ورد ليفربول سريعا في الشوط الثاني، عندما سجل محمد صلاح هدف التعادل 2-2، في الدقيقة 50، ثم أحرز القائد جوردن هندرسون، هدف الفوز في الدقيقة 69.

وعن سير المباراة، قال كلوب في تصريحات نقلها موقع ليفربول: "كانت مباراة رائعة ومثيرة ومسلية للغاية. افتقدنا التركيز لمدة 10 أو 15 دقيقة، وصعبنا الأمور على أنفسنا، وهو ما لم يكن ينبغي أن نفعله. تراجعنا للغاية في الدفاع، خط الوسط لم يسد المساحات، وسجل ميلان هدفين".

وأضاف: "في لحظة كهذه، من الواضح أن المباراة يمكن أن تحسم لكن ليس الليلة (أمس)، لأننا بين الشوطين نجحنا في تعديل وضعنا. لعبنا كرة قدم جيدة حقا وسجلنا هدفين رائعين وفزنا بالمباراة. وجود ميلان في التصنيف الرابع في هذه المجموعة أمر مضحك للغاية، هذه هي الجودة في المجموعة. إنه لأمر جيد حقا أننا فزنا بهذه المباراة (ضد ميلان)، لأنه من الواضح أنك بحاجة إلى كل نقطة في هذه المجموعة".

وعن رد فعله في الشوط الأول بعد أن تأخر ليفربول بنتيجة 1-2، قال المدرب الألماني: "لم أكن غاضبا على الإطلاق. هذه هي الوظيفة التي يجب القيام بها. لا يمكنني الاحتفال لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك أغضب لـ15 دقيقة. هذا فقط للتأكد من أن لدينا فرصة للفوز بالشوط الثاني، وهذا ما فعلناه".

وبعد هذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الأولى، متبوعا بأتلتيكو مدريد وبوتو بنقطة واحدة، تحصلا عليها بعد تعادلهما بدون أهداف في مباراة أقيمت أمس أيضا، بينما يتذيل ميلان ترتيب المجموعة، بدون رصيد من النقاط.

المصدر: .liverpoolfc.com