 
مباشر

مشاهد عنف بين جماهير ليستر ونابولي في الدوري الأوروبي (فيديو)

الرياضة

مشاهد عنف بين جماهير ليستر ونابولي في الدوري الأوروبي (فيديو)
dailymail
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rb46

أسفرت مواجهة ليستر سيتي الإنجليزي وضيفه نابولي الإيطالي، التي انتهت بالتعادل 2-2، على ملعب "كنج باور"، الخميس، ضمن دور المجموعات بالدوري الأوروبي، عن اشتباكات بين جماهير الفريقين.

ونشبت الاشتباكات قبل وبعد المباراة، وكانت البداية في الشوارع بين المشجعين قبل انطلاق اللقاء.
 
واستخدم بعض أنصار الفريقين الأحزمة والكراسي في الهجوم على بعضهما البعض.

وجاء ذلك رغم القيود المفروضة على سفر الجماهير الإيطالية إلى إنجلترا، لكن البعض تمكن من السفر من بلدان أخرى. 

إقرأ المزيد
نتائج مباريات الجولة الأولى للدوري الأوروبي .. وشريط الأهداف
نتائج مباريات الجولة الأولى للدوري الأوروبي .. وشريط الأهداف

واستمرت الاشتباكات بين الجمهورين حتى بعد إطلاق صافرة النهاية، وهو ما دفع الشرطة المحلية الانجليزية لمحاولة التصدي لمشجعي نابولي.
 
وبحسب بعض المراسلين المحليين، فإن الأحداث بدأت عندما ألقى مشجعو ليستر زجاجات بلاستيكية، على جماهير الفريق الإيطالي.

المصدر: "وكالات"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا