بايرن ميونيخ يربط نجمه غوريتسكا بعقد طويل الأمد

جدد الدولي الألماني، ليون غوريتسكا، عقده مع بايرن ميونيخ حتى 2026، ملتحقا بزميله يوزوا كيميش، الملتزم بعقد جديد مع حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم في آخر تسع سنوات.

وكان عقد غوريتسكا، سينتهي في ختام هذا الموسم، لكن لاعب الوسط التزم بعقد طويل بعد أسابيع من تمديد كيميش عقده حتى 2025.

Wir freuen uns, dass @leongoretzka_ für fünf weitere Jahre im Trikot des @FCBayern aufläuft! Es ist für die Entwicklung des Vereins entscheidend, dass wir unsere Leistungsträger langfristig halten. pic.twitter.com/XNrXJfLtgg — Oliver Kahn (@OliverKahn) September 16, 2021

وقال المدير الرياضي للبايرن، البوسني حسن صالح حميديتش: "نحن سعداء لتشكيل يوزوا كيميش وليون غوريتسكا قلب فريقنا".

ومنذ انضمامه إلى بايرن قادما من شالكه قبل ثلاث سنوات، شكل غوريتسكا البالغ 26 عاما، ثنائيا صلبا مع كيميش في خط وسط البايرن ومنتخب ألمانيا، فأحرز لقب الدوري ثلاث مرات بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا 2020.

وسجل غوريتسكا 25 هدفا في 118 مباراة مع الفريق البافاري، ويرغب بنجاح إضافي، حيث قال بعد توقيعه العقد الجديد: "فزنا بكل شيء مع بايرن في آخر ثلاث سنوات، لكن الأهم من إحراز الألقاب هو تكرار النجاحات. نريد أن نبني على ذلك في السنوات المقبلة".

وتابع: "الفريق، النادي والأجواء، ليست احترافية فقط، بل وعائلية".

المصدر: أ ف ب