الزمالك يعلن رسميا ضم حمدي النقاز

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الترجي السابق، التونسي حمدي النقاز.

وقال حامل لقب الدوري المصري عبر موقعه: "وقع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لفريق الترجي على عقود انتقال لنادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل ليصبح ثالث صفقات القلعة البيضاء استعدادا للموسم الجديد".

إقرأ المزيد

وأضاف: "ووقع اللاعب على العقود في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والدكتور حسام المندوة، والكابتن حسين السيد عضوي اللجنة، والكابتن فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة".

وكان الزمالك قد تعاقد من قبل مع عمر كمال عبد الواحد، مهاجم فريق المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة مدافع فريق أسوان، لتدعيم صفوف الفريق.

المصدر: RT