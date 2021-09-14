شيكابالا ينشر صورة له مع مدرب الأهلي المصري ويرفقها بتعليق مقتضب
AFP
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نشر قائد نادي الزمالك المصري لكرة القدم، محمود عبد الرزاق شيكابالا، صورة له مع مدرب نادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
وأرفق شيكابالا الصورة بتعليق مقتضب جاء فيه: "وأنا محترم مع المحترمين".
وأنا محترم مع المحترمين pic.twitter.com/wOovL1p5Vg— Shikabala (@Shikabala) September 14, 2021
وعادة ما يتعرض شيكابالا المثير للجدل، للشتم وصافرات الاستهجان خلال مواجهة الغريمين الزمالك والأهلي، وواجه مؤخرا هجوما واسعا من جماهير المارد الأحمر.
وكان شيكابالا، تعرض للإيقاف لمدة 8 أشهر من الاتحاد المصري بعد مشادة جمعته برئيس اتحاد الكرة أحمد مجاهد في لقاء البنك الأهلي، في الجولة الأخيرة من الدوري في الموسم الماضي.
المصدر: RT
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