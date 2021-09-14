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شيكابالا ينشر صورة له مع مدرب الأهلي المصري ويرفقها بتعليق مقتضب

الرياضة

شيكابالا ينشر صورة له مع مدرب الأهلي المصري ويرفقها بتعليق مقتضب
AFP
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نشر قائد نادي الزمالك المصري لكرة القدم، محمود عبد الرزاق شيكابالا، صورة له مع مدرب نادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأرفق شيكابالا الصورة بتعليق مقتضب جاء فيه: "وأنا محترم مع المحترمين".

وعادة ما يتعرض شيكابالا المثير للجدل، للشتم وصافرات الاستهجان خلال مواجهة الغريمين الزمالك والأهلي، وواجه مؤخرا هجوما واسعا من جماهير المارد الأحمر.

وكان شيكابالا، تعرض للإيقاف لمدة 8 أشهر من الاتحاد المصري بعد مشادة جمعته برئيس اتحاد الكرة أحمد مجاهد في لقاء البنك الأهلي، في الجولة الأخيرة من الدوري في الموسم الماضي.

المصدر: RT

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