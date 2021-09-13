شاهد.. كلب يسرق كرة "الكريكت" والأضواء من السيدات
twitter/MatchTV
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خطف كلب صغير الأضواء باقتحامه أرضية الملعب خلال مباراة في الدور نصف النهائي لرياضة الكريكيت للسيدات في إيرلندا، التي توقفت لبعض الوقت بسبب الضيف الغريب.
وخطف الكلب الكرة وتجول في الملعب قليلا، قبل أن يتجه إلى لاعبة أخذت منه الكرة.
Можно вечно смотреть на огонь, воду и то, как четвероногие врываются на поле и останавливают матчи 🐶— Матч ТВ (@MatchTV) September 13, 2021
Этот песель стащил мяч в полуфинале турнира по крикету в Ирландии ⚾
📹 SNTV/Cricket Ireland pic.twitter.com/kfdCob9t2r
المصدر: "twitter/MatchTV"
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