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شاهد.. كلب يسرق كرة "الكريكت" والأضواء من السيدات

الرياضة

شاهد.. كلب يسرق كرة
twitter/MatchTV
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خطف كلب صغير الأضواء باقتحامه أرضية الملعب خلال مباراة في الدور نصف النهائي لرياضة الكريكيت للسيدات في إيرلندا، التي توقفت لبعض الوقت بسبب الضيف الغريب.

وخطف الكلب الكرة وتجول في الملعب قليلا، قبل أن يتجه إلى لاعبة أخذت منه الكرة.

المصدر: "twitter/MatchTV" 

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