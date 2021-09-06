صدق أو لا تصدق.. كلب يقتحم الملعب ويسجل هدفا برأسه بعد ضربة حرة مباشرة! فيديو

شهدت مباراة لكرة القدم في تشيلي، بين فريقي "ديبورتيفو سان ميغيل" و"سرقسطة"، لقطة طريفة وفريدة من نوعها لكلب اقتحم الملعب وتسبب بتسجيل هدف، من الصعب أن يتكرر في الملاعب الخضراء.

ونشر حساب "ElGigantedeRioViejo" مقطع فيديو، للحظة تنفيذ لاعب ركلة حرة مباشرة، وفي هذه اللحظة اقتحم كلب الملعب، وارتطمت الكرة برأسه وغيرت من مسارها قبل أن تعانق الشباك.

Hoy con un gran golazo de #Firulais lo ganó #ElGigantedeRioViejo a Zaragoza en 2da. Adulta...



😃🤣🤣😂😁👉🏼🐕🙌🏼👉🏼💪🏼🇦🇹 pic.twitter.com/juTtxyb8rS — #ElGigantedeRioViejo (@SnMiguelChillan) September 5, 2021

والطريف أن الكلب نبح قبل تنفيذ الركلة الحرة، وكأنه يطلب تمرير الكرة له قبل أن يقع في موضع التسلل، ولكنه كان متسللا بالرغم من عودته في المرة الأولى من التسلل.

المصدر: وكالات