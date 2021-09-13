نسي وجود كورونا فوقع في قبضة الجماهير.. موقف طريف لفينيسيوس (صور)

واصل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، تألقه مع ريال مدريد هذا الموسم، وسجل هدفه الرابع في مباراته الرابعة بالدوري الإسباني، وذلك خلال مواجهة سيلتا فيغو أمس الأحد.

وأحرز فينيسيوس الهدف الثالث للريال في شباك سيلتا، ليساهم في فوزه بنتيجة 5-2.

ونسي فينيسيوس وربما تجاهل الإجراءات الاحترازية المتبعة في الملاعب الإسبانية لمنع تفشي فيروس كورونا، فتوجه إلى مدرجات ملعب "سانتياغو برنابيو"، للاحتفال بهدفه مع الجماهير.

Vinícius Júnior couldn't help but to celebrate with the fans after he put @realmadrid on top 👏😍 pic.twitter.com/27uNSY9mtP — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 12, 2021

É o Madridismo! É Vinícius Júnior! pic.twitter.com/zOkcMpgKM7 — Real Madrid Brasil (@RealBrasil_BR) September 12, 2021

فينيسيوس جونيور وسط المادريديستا. 🤍🤍 pic.twitter.com/FoWsHl80YC — Insider Real (@RMCFarab) September 12, 2021

ولكن النجم البرازيلي الصاعد (21 عاما)، وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، بعدما أمسك به بعض المشجعين ورفضوا تركه لمواصلة اللعب، قبل أن يتدخل أمن الملعب لتحريره.

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وكانت جماهير ريال مدريد، عادت إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" لأول مرة في مباراة أمس، بعد مرور 560 يوما من إغلاق أبوابه لتجديده وترميمه.

المصدر: مواقع التواصل