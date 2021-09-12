السعودية دانية تكتب التاريخ في بطولة كأس العالم لراليات الباها الصحراوية

توجت السائقة السعودية دانية عقيل بكأس العالم لراليات الباها الصحراوية لفئة "T3"، بعد احتلالها المركز الرابع في باها إيطاليا الجولة الثامنة قبل الأخيرة من البطولة.

ونجحت السائقة السعودية التي تشارك لأول مرة في البطولة من مزاحمة 17 سائقا عالميا على صدارة الفئة، بعد أن خطفت المركز الأول في أولى مشاركاتها في باها الشرقية الجولة الثالثة، لتعزز صدارتها بفوزها في باها الأردن، فيما غابت عن الجولة الخامسة في إسبانيا، وتعود في سادس جولات البطولة لتحقق المركز الثاني في هنغاريا، قبل أن تحقق المركز الثالث في بولندا التي تمثل الجولة السابعة.

وحققت المتسابقة 103 نقاط في مشاركتها العالمية الأولى، متفوقة على عدد من الأسماء المميزة من روسيا، وإسبانيا، وفرنسا، وهولندا، وبريطانيا، والبرتغال، واستطاعت تسجيل اسمها كأول امرأة سعودية وعربية وعالمية تفوز بكأس العالم لراليات الباها، حيث تستعد للمشاركة في رالي داكار العالمي الذي سيقام بداية شهر يناير من العام المقبل.

المصدر: واس