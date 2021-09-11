باريس سان جيرمان يهزم كليرمون برباعية
Reuters
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تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه كليرمون برباعية دون رد اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتناوب على تسجيل رباعية الفريق الباريسي، أندير هيريرا "هدفين"، وكيليان مبابي، وإدريسا جايي، في الدقائق 20، و31، و55، و65 على الترتيب.
ورفع الفريق الباريسي رصيده في الصدارة إلى 15 نقطة محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد كليرمون عند 8 نقاط، ليتراجع للمركز الرابع.
المصدر:RT
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