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مدرب باريس سان جيرمان يستبعد ميسي من لقاء كليرمون

الرياضة

مدرب باريس سان جيرمان يستبعد ميسي من لقاء كليرمون
Reuters
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أعلن مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، عدم استدعاء اللاعبين المحترفين بالفريق من أمريكا الجنوبية، لمباراة كليرمون، المقررة غدا السبت، ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وبهذا تتأجل المشاركة الأولى للوافد الجديد، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمام جماهيره على ملعب "حديقة الأمراء"، بعدما شارك في أول 25 دقيقة له بالدوري الفرنسي على ملعب ريمس يوم 29 أغسطس الماضي.

وقال بوكيتينو "لن نستدعي أي لاعب دولي أرجنتيني أو برازيلي، بعضهم كان يلعب فجر اليوم (الجمعة) بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر".

وأوضح أن المدافع المخضرم سيرخيو راموس، يواصل التعافي من إصابته.

وتابع "ينتظر أن يكون راموس جاهزا للعب أمام كلوب بروج الأربعاء المقبل بدوري أبطال أوروبا".

ونوه "لا تقلقني حالة راموس، فهو يواصل السير على ما ينبغي عليه فعله".

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وكان ميسي، الذي انضم حديثا إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر، شارك في مباراة منتخب بلاده ضد بوليفيا التي أقيمت فجر اليوم الجمعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وانتهت بفوز الأرجنتين بثلاثية دون رد من توقيع "البرغوث".

المصدر: وكالات

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