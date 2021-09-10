 
مباشر

نيمار يرد على الانتقادات بصورة ساخرة

الرياضة

نيمار يرد على الانتقادات بصورة ساخرة
AFP NELSON ALMEIDA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r978

يستمر نيمار نجم منتخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي في السخرية من الانتقادات التي طالته بشأن لياقته البدنية وزيادة وزنه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ونشر نيمار صورة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، كاشفا عن عضلات بطنه، مصحوبة برسالة ساخرة يقول فيها "البدين يعمل"، مرفقة برموز ضاحكة.

إقرأ المزيد
البرازيل تتخطى بيرو وتحافظ على نظافة شباكها للمباراة التاسعة في تصفيات مونديال قطر
البرازيل تتخطى بيرو وتحافظ على نظافة شباكها للمباراة التاسعة في تصفيات مونديال قطر

وتعرض نيمار لبعض الانتقادات بشأن إهماله للياقته البدنية، خلال فترة قضاء العطلة الصيفية بعد المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، ما أثر سلبا على ظهوره الأول مع بي إس جي هذا الموسم.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يسخر فيها نيمار من الانتقادات لزيادة وزنه، إذ قال قبل أيام، عبر حسابه على "إنستغرام": "قمت بارتداء ملابس بأصغر مقاس، أنا بالفعل في وزني الطبيعي، وفي المرة القادمة سأطلب مقاسا أكبر"، مع بعض الرموز الضاحكة.

وساهم نيمار في فوز البرازيل على بيرو بثنائية دون رد، فجر اليوم الجمعة، حيث سجل الهدف الثاني في مباراة الفريقين بالجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

المصدر: twitter/neymarjr

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا