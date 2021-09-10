البرازيل تتخطى بيرو وتحافظ على نظافة شباكها للمباراة التاسعة في تصفيات مونديال قطر

أحرز إيفرتون ريبيرو هدفه الثاني في مباراتين ليقود البرازيل للفوز 2-0 على ضيفتها بيرو في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الليلة الماضية.

وهز ريبيرو، الذي أحرز هدف الفوز 1-0 على تشيلي الأسبوع الماضي، الشباك بعد 15 دقيقة بعد تمريرة من نيمار.

وكاد ريبيرو أن يسجل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق لكن الحارس تصدى للكرة لترتد إلى نيمار الذي وضعها في المرمى.

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واكتفت البرازيل بتفوقها أمام بيرو التي لم تفز على مضيفتها في آخر 12 مباراة بتصفيات كأس العالم.

وحافظت البرازيل على شباكها نظيفة للمباراة التاسعة في التصفيات وحققت فوزها الثامن في ثماني مباريات في تصفيات قطر 2022.

ورفعت البرازيل رصيدها إلى 24 نقطة في الصدارة متفوقة بست نقاط على الأرجنتين التي تغلبت 3-0 على بوليفيا بفضل ثلاثية ليونيل ميسي.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى النهائيات مباشرة فيما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.

المصدر: "رويترز"