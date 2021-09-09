السعودية تطلب تنظيم كأس العالم للأندية 2021 (فيديو)

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اليوم الخميس، أن بلاده جاهزة لاستضافة نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح المسحل في تصريحات تلفزيونية: "منذ اليوم الأول لتداول أخبار تجاه الدولة المضيفة اليابان للاعتذار عن استضافة البطولة، قمنا بالتواصل مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وأبدينا الرغبة الجادة في الاستضافة والاستعداد لإنجاح البطولة".

ياسر المسحل - رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:

تواصلنا مع الاتحاد الدولي من أجل استضافة #كأس_العالم_للأندية اذا انسحبت اليابان، ونحن على أتم الاستعداد.#استراتيجية_الكرة_السعودية#قنوات_SSCpic.twitter.com/ZXLog3GDdB — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 9, 2021

وأضاف المسحل أن الاتحاد السعودي تواصل منذ شهرين مع الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تنظيم البطولة في السعودية.

وتابع: "الاتحاد الدولي أكدنا لنا أنه ما زالت هناك محاولات مع اليابان، وأن هناك دولة بديلة بشكل مسبق".

وأتم: "أبلغناهم أننا جاهزون ولدينا الاستعداد لاستضافة البطولة وقتما رأى الفيفا إمكانية لذلك".

وكانت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، كشفت في وقت سابق، أن الاتحاد الياباني لكرة القدم، يعتزم التخلي عن تنظيم مونديال الأندية في العام الحالي، بسبب قلقه من استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا.

ومن المقررة أن تقام بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، بمشاركة 7 فرق، وتمكنت 3 أندية حتى الآن من حجز مقاعدها، وهي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا، وتشيلسي الإنجليزي، المتوج بدوري أبطال أوروبا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا.

المصدر: شركة الرياضة السعودية