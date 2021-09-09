الزمالك يقبل الدعوة إلى جلسة الشاي

أعلن نادي الزمالك المصري دعمه لمبادرة رفض التعصب في بيان رسمي وقبول دعوة أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية.

وكان الأزهري قد تقدم بدعوة إلى جلسة شاي لقيادات الأهلي والزمالك من أجل جلسة صلح في مسجد الفتاح العليم لنبذ التعصب.

وجاء في بيان الزمالك: "إضافة إلى الود والصداقة التي تربط إدارة الطرفين، يدعو نادي الزمالك الجماهير الواعية وجميع أطراف المنظومة الرياضية والإعلامية إلى إعلان مبادرة رفض التعصب والتأكيد على قيم الروح والرياضية والمنافسة الشريفة".



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"كما تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة النادي احترامها لكافة الأطراف وأنه لا خصومة ولا خلاف مع أحد حتى مع الاختلاف في وجهات النظر فأننا نثمن كل الدعوات والمبادرات المخلصة التي تحقق تلك الغايات السامية وتحفظ الصالح العام".

"ومستعدون للتجاوب معها دون تردد إعلاء لقيم التسامح والعمل المشترك".

"وينوه إلى أهمية تقديم رسالة إيجابية في هذا الحدث الرياضي القاري الهام الذي يتابعه الملايين حول العالم والتأكيد على القواسم المشتركة لسياسة طرفي اللقاء القائمة على الاحترام والتقدير المشترك بما يتوافق مع مكانة وريادة الناديين الأشهر والأكبر في القارة وعراقة وحضارة الدولة المصرية".

المصدر: RT

ناصر حاتم